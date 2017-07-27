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Суарес-Наварро уступила Мертенс во втором круге турнира в Бостаде

27 июля 2017, четверг. 15:05. Теннис

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро (5) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Бостаде, в трёх партиях уступив представительнице Бельгии Элисе Мертенс со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты. Карла 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал турнира в Бостаде Мертенс поспорит с представительницей Сербии Александрой Крунич.

Бостад (ж) 2017. 2-й круг
27 июля 2017 года, четверг. 12:10 МСК
Карла
Суарес-Наварро
Элисе
Мертенс
3:6 7:6 5:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александра Крунич Карла Суарес-Наварро
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