Суарес-Наварро уступила Мертенс во втором круге турнира в Бостаде

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро (5) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Бостаде, в трёх партиях уступив представительнице Бельгии Элисе Мертенс со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты. Карла 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал турнира в Бостаде Мертенс поспорит с представительницей Сербии Александрой Крунич.