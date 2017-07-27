Козлова обыграла Бартель и сразится с Возняцки в 1/4 финала турнира в Бостаде

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Бостаде, в двух сетах обыграв немку Мону Бартель со счётом 6:3, 6:3. Козлова, начавшая соревнования с квалификации, реализовала шесть из тринадцати брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету Бартель три брейка и четыре ошибки на подаче. Счёт в личном противостоянии между теннисистками стал 2-0 в пользу украинки. Впервые соперницы встречались два года назад в Дохе.

За выход в полуфинал Козлова сыграет с первой ракеткой соревнований, датчанкой Каролиной Возняцки.