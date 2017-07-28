В 12:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный поединок турнира в Гамбурге (Германия), в котором сыграют россиянин Карен Хачанов (3) и представитель Аргентины Федерико Дельбонис (Q). Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Дельбонис в Гамбурге.

Победитель этого противостояния за выход в финал турнира в Гамбурге поспорит либо с аргентинцем Леонардо Майером (LL), либо с представителем Чехии Иржи Веселы.