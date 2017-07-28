Лидер посева Гоффен проиграл Хасе в четвертьфинале турнира в Гштааде

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (1) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Гштааде, в двух сетах проиграв представителю Нидерландов Робину Хасе (6) со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Уроженец Рокура трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Робина 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований Хасе поспорит с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия, Q) — Жоау Соуза (Португалия, 8).