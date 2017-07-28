Возняцки победила Козлову и вышла в полуфинал турнира в Бостаде

Датская теннисистка Каролина Возняцки (1) вышла в полуфинал турнира в Бостаде, обыграв представительницу Украины Катерину Козлову (Q) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Козловой 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал турнира в Бостаде Возняцки поспорит с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия) — Александра Крунич (Сербия).