Пэн Шуай стала полуфиналисткой турнира в Нанчане

Китайская теннисистка Пэн Шуай (2) вышла в полуфинал турнира в Нанчане, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Чжу Линь со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. Пэн Шуай дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Нанчане Пэн Шуай поспорит с победительницей противостояния Арина Родионова (Австралия) — Хань Синьюнь (Китай).