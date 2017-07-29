Иснер: рад, что здоровье позволяет возвращаться в Атланту снова и снова

Американец Джон Иснер поделился впечатлениями от победы над словаком Лукашем Лацко со счётом 7:5, 6:4 в четвертьфинале турнира в Атланте.

«То обстоятельство, что я играю у себя дома, в США, на любимом покрытии помогает мне показывать хороший теннис. Я очень рад, что здоровье мне позволяет возвращаться в Атланту снова и снова. Мне очень нравится играть здесь», — приводит слова Иснера официальный сайт АТР.

Следующим оппонентом Иснера станет Жиль Мюллер из Люксембурга. Поединок пройдёт в субботу, 29 июля.