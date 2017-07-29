Пэн Шуай сыграет с Хибино в финале соревнований в Нанчане

Китаянка Пэн Шуай (2) в полуфинале турнира в Нанчане оказалась сильнее своей соотечественницы Хань Синьюнь со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 31-летняя уроженка Хунаня, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, отыграла все три брейк-пойнта и сделала пять брейков. Обе теннисистки обошлись без эйсов и допустили по две двойные ошибки.

За второй титул в карьере и первый в этом сезоне Пэн Шуай поспорит с японкой Нао Хибино, разгромившей ранее китаянку Ван Ифань (WC) со счётом 6:0, 6:2.