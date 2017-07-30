Пэн Шуай стала победительницей турнира в Нанчане

Китаянка Пэн Шуай (2) в финале турнира в Нанчане уверенно переиграла японку Нао Хибино со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность решающего поединка составила 1 час 27 минут. 31-летняя уроженка Хунаня, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 8, проиграв 1 гейм на своей подаче. Китаянка исполнила 1 эйс и обошлась без двойных ошибок, а её оппонентка ни разу не подала навылет при 4 двойных.

Для Пэн Шуай этот титул стал вторым в карьере и первым в текущем сезоне. На пути к трофею она проиграла один сет.