Л.Майер — 8-й теннисист в истории ATP, завоевавший титул в статусе «лаки-лузера»

Аргентинский теннисист Леонардо Майер стал восьмым лаки-лузером в истории, кому удалось завоевать титул на уровне ATP. Майер выиграл у однофамильца в Гамбурге.

Предыдущим лаки-лузером, выигравшим турнир, был неделю назад россиянин Андрей Рублёв, который завоевал первый титул в карьере на турнирах ATP, став чемпионом Умага. Ранее подобного не случалось с 2009 года, когда американец Раджив Рам победил в Ньюпорте. Перед ним в качестве лаки-лузера титул в Загребе-2008 завоевал украинец Сергей Стаховский. Для Рама и Стаховского эти трофеи также были первыми в карьере в одиночном разряде.