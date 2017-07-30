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Л.Майер — 8-й теннисист в истории ATP, завоевавший титул в статусе «лаки-лузера»

30 июля 2017, воскресенье. 19:17. Теннис

Аргентинский теннисист Леонардо Майер стал восьмым лаки-лузером в истории, кому удалось завоевать титул на уровне ATP. Майер выиграл у однофамильца в Гамбурге.

Предыдущим лаки-лузером, выигравшим турнир, был неделю назад россиянин Андрей Рублёв, который завоевал первый титул в карьере на турнирах ATP, став чемпионом Умага. Ранее подобного не случалось с 2009 года, когда американец Раджив Рам победил в Ньюпорте. Перед ним в качестве лаки-лузера титул в Загребе-2008 завоевал украинец Сергей Стаховский. Для Рама и Стаховского эти трофеи также были первыми в карьере в одиночном разряде.

Л. Майер вновь выиграл титул в Гамбурге спустя три года
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв Леонардо Майер
Новости. Теннис
30 июля 2017, воскресенье
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15:43 Ханфман вышел в финал турнира в Гштааде, отыграв у Хасе четыре матчбола
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