Л. Майер: я проиграл в квалификации, а затем выбил первого сеяного

Аргентинский теннисист Леонардо Майер, который свой второй титул в карьере вновь завоевал в Гамбурге, прокомментировал победу на турнире, одержанную им в качестве лаки лузера. Неделю назад по тому же сценарию выиграл турнир в Умаге россиянин Андрей Рублёв.

«Это удивительно — снова завоевать титул в Гамбурге. Здесь я чувствую себя очень комфортно, как дома. Мне нравится город, и я всегда хорошо здесь играю.

Теннис — невероятный спорт. Я проиграл в квалификации, а затем выбил первого сеяного, испанца Альберта Рамос-Виньоласа, в первом круге. Так же было на прошлой неделе в Умаге у Рублёва. Сейчас я не упустил свой шанс", — приводит слова Майера пресс-служба АТР.