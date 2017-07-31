Южный в трёх сетах проиграл Соузе на старте турнира в Кицбюэле

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться во второй круг турнира в Кицбюэле, проиграв представителю Португалии Жоау Соузе со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. Михаил 8 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Соуза — Южный в Кицбюэле.

За выход в четвертьфинал турнира в Кицбюэле Соуза поспорит с представителем Италии Паоло Лоренци, посеянным под третьим номером.