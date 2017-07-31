Тарпищев: Шарапова вполне способна войти в топ-50 по итогам года

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил перспективы Марии Шараповой в этом сезоне и предположил, что она не примет участия в Кубке Кремля из-за последующих трудностей с адаптацией.

«Если не будет травм, то Шарапова, несомненно, закончит год в первой сотне. Она вполне способна за это время войти в 50 сильнейших. Желательно, конечно же, в этом году было войти в двадцатку, но к сожалению, у неё календарь узок, и даже на US Open она должна играть отборочные. Но я думаю, что если она избежит травм, то может сыграть порядка 10 турниров и многое будет зависеть от её результатов. Если реально оценить коридор, то она может занять место с 20-го по 60-е.

Сможет ли она приехать в Москву в октябре? У неё запланированы соревнования в Америке, так как у американцев свой тур, куда Шарапова попадет без проблем. Ей лететь оттуда в Москву, а потом возвращаться назад — по адаптации это потеря трёх-четырёх турниров. Ей лучше играть там, где предстоят соревнования», — сказал Тарпищев в рубрике «От первого лица» на канале ФТР в Youtube.