Соболенко вышла во 2-й круг турнира в Вашингтоне, обыграв Дэвис

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, в двух сетах обыграв третью ракетку соревнований американку Лорен Дэвис со счётом 7:5, 6:3.Матч продолжался 1 час 40 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из четырнадцати. На счету Дэвис один эйс, пять ошибок на подаче и три брейка.

Результаты других матчей первого круга

Бьянка Андрееску (Канада, WC) — Камила Джорджи (Италия) — 5:7, 6:3, 6:4.

Юлия Гёргес (Германия, 4) — Франсуаза Абанда (Канада, LD) — 6:4, 6:4.