Конюх вышла во второй круг турнира в Стэнфорде на отказе Эракович

Пятая сеяная хорватская теннисистка Ана Конюх вышла во второй круг турнира в Стэнфорде. Её соперница Марина Эракович из Новой Зеландии, которая начинала соревнования с квалификации, отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счёте 6:3, 1:0 в пользу Конюх. За 48 минут, проведённых на корте, Конюх один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Эракович допустила три ошибки на подаче.

За выход в четвертьфинал Конюх сыграет с победительницей матча Наталья Вихлянцева (Россия) — Дэниелла Лао (США, Q).