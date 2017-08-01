Шарапова вышла во второй круг в Стэнфорде, выиграв первый официальный матч с мая

Россиянка Мария Шарапова (WC) удачно стартовала на турнире в Стэнфорде. В матче первого круга она обыграла американку Дженнифер Брэйди — 6:1, 4:6, 6:0.

Поединок продолжался чуть более двух часов. Шарапова подала навылет 5 раз, совершила 9 двойных ошибок и использовала 9 брейк-пойнтов из 18. На счету Брэйди 2 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

Во втором круге Шарапова сыграет с украинкой Лесей Цуренко (7).

Напомним, Мария вернулась в тур в апреле после окончания дисквалификации за употребление мельдония. Из-за надрыва мышцы, полученного в матче второго круга турнира в Риме в середине мая, она была вынуждена пропустить весь травяной сезон 2017 года.