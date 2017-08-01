Андрееску: Младенович — отличная теннисистка, я ею восхищаюсь

Канадка Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями после победы над итальянкой Камилой Джорджи в первом круге турнира в Вашингтоне со счётом 5:7, 6:3, 6:4 и оценила свою потенциальную соперницу — француженку Кристину Младенович.

«Это моя первая победа на уровне WTA, так что ощущения удивительные. Я невероятно рада, что смогла вырвать победу. Мне противостояла очень сильная теннисистка, в матче с ней нелегко найти свой ритм. Я просто старалась сохранять концентрацию и оказывать давление на соперницу, особенно играя ей под форхенд. Также я сосредоточилась на своей подаче, потому что Камила сама здорово подавала. Временами у меня возникали трудности на приёме. Думаю, я просто очень хотела победить.

Младенович — отличная теннисистка. Я ею восхищаюсь, так что если мы встретимся, то игра должна получиться прекрасной», — цитирует Андрееску официальный сайт тура.