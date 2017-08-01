Янкович снялась по ходу матча с Доден на турнире в Вашингтоне

Француженка Осеан Доден (5) вышла во второй круг турнира в Вашингтоне. Её соперница по матчу стартового раунда — сербка Елена Янкович — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:4, 3:6, 0:2. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.

За выход в четвертьфинал Доден поспорит с итальянкой Сарой Эррани.

Вашингтон. Женщины. Первый круг

Сара Эррани (Италия) — Риса Одзаки (Япония) — 7:6 (7:0), 6:2.

Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — Шелби Роджерс (США) — 6:4, 6:1.

Андреа Петкович (Германия) — Куруми Нара (Япония) — 6:4, 7:6 (7:5).

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Яна Чепелова (Словакия) — 7:5, 0:6, 6:1.