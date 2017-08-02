Турсунов вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, где сыграет с Мюллером

Россиянин Дмитрий Турсунов вышел во второй круг турнира в Вашингтоне. В первом раунде он добыл непростую победу над американцем Митчеллом Крюгером со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Турсунов подал навылет 2 раза, совершил 1 двойную ошибку и использовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Крюгера 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 использованных брейк-пойнта из 8. Следующим соперником Дмитрия будет теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер (11).

Также во второй круг турнира вышли киприот Маркос Багдатис и австралиец Джордан Томпсон, а американец Джек Сок стал первым участником третьего раунда.