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Турсунов вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, где сыграет с Мюллером

2 августа 2017, среда. 05:33 Теннис

Россиянин Дмитрий Турсунов вышел во второй круг турнира в Вашингтоне. В первом раунде он добыл непростую победу над американцем Митчеллом Крюгером со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Турсунов подал навылет 2 раза, совершил 1 двойную ошибку и использовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Крюгера 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 использованных брейк-пойнта из 8. Следующим соперником Дмитрия будет теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер (11).

Также во второй круг турнира вышли киприот Маркос Багдатис и австралиец Джордан Томпсон, а американец Джек Сок стал первым участником третьего раунда.

Вашингтон (м) 2017. 1-й круг
01 августа 2017 года, вторник. 23:15 МСК
Дмитрий
Турсунов
Митчелл
Крюгер
4:4
Вашингтон (м) 2017. 1-й круг
01 августа 2017 года, вторник. 23:00 МСК
Эдан
Лешем
Маркос
Багдатис
6:7 0:6
Вашингтон (м) 2017. 1-й круг
01 августа 2017 года, вторник. 23:00 МСК
Джордан
Томпсон
Рубен
Бемельманс
6:3 6:2
Вашингтон (м) 2017. 2-й круг
01 августа 2017 года, вторник. 23:00 МСК
Мариуш
Копил
Джек
Сок
6:7 6:7
Медведев сыграет с Опелкой, Турсунов — с Крюгером на старте турнира в Вашингтоне
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джек Сок Дмитрий Турсунов Жиль Мюллер Маркос Багдатис
Новости. Теннис
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