Медведев сыграет с Опелкой, Турсунов — с Крюгером на старте турнира в Вашингтоне

Австриец Доминик Тим возглавил посев на турнире в Вашингтоне, который пройдёт на харде с 31 июля по 6 августа. Во втором круге 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, сыграет либо с канадцем Вашеком Поспишилом, либо со швейцарцем Генри Лааксоненом.

Россиянин Даниил Медведев в стартовом поединке встретится с американцем Райлли Опелкой, а первым соперником Дмитрия Турсунова станет американец Митчелл Крюгер.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:

Основная сетка турнира в Вашингтоне.