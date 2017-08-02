Сок: сделать брейк на подаче Копила очень тяжело

Американский теннисист Джек Сок прокомментировал свою победу над представителем Румынии Мариушем Копилом в матче второго круга турнира в Вашингтоне со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).

«Мне достался очень непростой соперник, особенно на таком покрытии. Корты быстрее, чем на прошлой неделе, а у Копила мощнейшая подача. Он прекрасно подаёт как первым, так и вторым мячом. Сделать брейк на его подаче очень тяжело. Я рад, что сумел вырвать победу в двух сетах», — приводит слова Сока официальный сайт ATP-тура.