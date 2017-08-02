Симон проиграл Лайовичу во втором круге турнира в Кицбюэле

Сербский теннисист Душан Лайович вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле (Австрия), в двух партиях обыграв представителя Франции Жиля Симона (4) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Душан 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Кицбюэле Лайович поспорит с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером. Турнир завершится 5 августа.