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Вавринка не сыграет на турнирах серии «Мастерс-1000» в Монреале и Цинциннати

2 августа 2017, среда. 18:13 Теннис

Четвёртая ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка объявил, что не примет участия в турнирах серии «Мастерс-1000» в Монреале и Цинциннати из-за проблем со здоровьем.

«После консультаций с врачами и моей командой я принял тяжёлое решение о пропуске турниров в Канаде и Цинциннати. Я очень разочарован и приношу извинения своим болельщикам, но пошёл на этот шаг, чтобы обезопасить себя от рецидива. Я должен быть на сто процентоов уверен в своём здоровье, прежде чем возвращаться на корт после травмы, полученной на Уимблдоне. Мы вместе с моей командой приложим все усилия, чтобы восстановиться как можно скорее», — написал Вавринка на своей странице в сети «Фейсбук».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Стэн Вавринка
Новости. Теннис
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