Вавринка не сыграет на турнирах серии «Мастерс-1000» в Монреале и Цинциннати

Четвёртая ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка объявил, что не примет участия в турнирах серии «Мастерс-1000» в Монреале и Цинциннати из-за проблем со здоровьем.

«После консультаций с врачами и моей командой я принял тяжёлое решение о пропуске турниров в Канаде и Цинциннати. Я очень разочарован и приношу извинения своим болельщикам, но пошёл на этот шаг, чтобы обезопасить себя от рецидива. Я должен быть на сто процентоов уверен в своём здоровье, прежде чем возвращаться на корт после травмы, полученной на Уимблдоне. Мы вместе с моей командой приложим все усилия, чтобы восстановиться как можно скорее», — написал Вавринка на своей странице в сети «Фейсбук».