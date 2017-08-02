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Шарапова снялась со второго круга турнира в Стэнфорде из-за травмы руки

2 августа 2017, среда. 22:07 Теннис

Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в матче второго круга турнира в Стэнфорде с украинкой Лесей Цуренко (7) из-за проблем со здоровьем.

«С печалью сообщаем, что Шарапова вынуждена сняться с турнира по совету врача из-за травмы левой руки», — говорится в заявлении на официальной странице турнира в сети «Твиттер».

Напомним, что Мария в первом круге обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:1, 4:6, 6:0.

Шарапова вернулась в WТА после дисквалификации за допинг на турнире в Штутгарте в апреле и с того момента провела девять матчей, в которых одержала шесть побед.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Шарапова
Новости. Теннис
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