Шарапова снялась со второго круга турнира в Стэнфорде из-за травмы руки

Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в матче второго круга турнира в Стэнфорде с украинкой Лесей Цуренко (7) из-за проблем со здоровьем.

«С печалью сообщаем, что Шарапова вынуждена сняться с турнира по совету врача из-за травмы левой руки», — говорится в заявлении на официальной странице турнира в сети «Твиттер».

Напомним, что Мария в первом круге обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:1, 4:6, 6:0.

Шарапова вернулась в WТА после дисквалификации за допинг на турнире в Штутгарте в апреле и с того момента провела девять матчей, в которых одержала шесть побед.