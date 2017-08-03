Бхамбри: я одержал одну из самых больших побед в своей карьере

Представитель Индии Юки Бхамбри поделился эмоциями после победы во втором круге турнира в Вашингтоне над действующим обладателем титула французом Гаэлем Монфисом со счётом 6:3, 4:6, 7:5. В третьем круге он сыграет с аргентинцем Гидо Пельей.

«Это одна из самых больших побед в моей карьере. Мы играем именно ради таких моментов. Я старался бороться и концентрироваться на своей подаче. Я сражался до конца и всё-таки сумел вырвать победу. Это придаст мне уверенности перед следующим кругом», — приводит слова Бхамбри официальный сайт ATP-тура.