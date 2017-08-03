Фоньини отдал всего 4 гейма Беллуччи в четвертьфинале турнира в Кицбюэле

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (2) вышел в полуфинал турнира в Кицбюэле (Австрия), в двух партиях обыграв представителя Бразилии Томаса Беллуччи со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Фабио трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в Кицбюэле уроженец Сан-Ремо поспорит с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером. Турнир завершится 5 августа.