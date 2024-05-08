Тарпищев: у мужчин явного лидера нет, так что у Рублёва есть шансы на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва на победу на Открытом чемпионате Франции.

«При хорошем раскладе, удачной жеребьёвке Рублёв уже давно готов выигрывать „Ролан Гаррос“. Только что в Мадриде он же прошёл Алькараса, а в пяти сетах ему даже удобнее с ним будет играть. У мужчин явного лидера нет — всё будет решать форма и степень усталости на второй неделе турнира. Есть фавориты — Синнер и Циципас, плюс ещё четыре-пять человек, кто хорошо подаёт. Так что у Рублёва всё есть для успеха на „Ролан Гаррос“. Надо вработаться в турнир, пройти первую неделю, а начиная с полуфиналов шансы у всех примерно равные», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Отметим, что лучшим достижением Рублёва на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал, до которого он доходил 10 раз.

Соревнования в основной сетке «Ролан Гаррос» в этом году начнутся 26 мая и продлятся до 9 июня.