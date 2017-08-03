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Соуза стал последним полуфиналистом турнира в Кицбюэле

3 августа 2017, четверг. 21:08 Теннис

Португалец Жоау Соуза в четвертьфинале турнира в Кицбюэле одержал волевую победу над местным обладателем «уайлд-кард» Геральдом Мельцером со счётом 2:6, 6:1, 6:3. За 1 час 53 минуты 28-летний уроженец Гимарайеша, занимающий 62-е место в рейтинге АТР, исполнил 11 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Геральд совершил 4 эйса и 2 двойные.

В полуфинале соперником Соузы станет ещё один австриец Себастьян Офнер (WC), одолевший ранее аргентинца Ренсо Оливо.

Кицбюэль 2017. 1/4 финала
03 августа 2017 года, четверг. 18:40 МСК
Жоау
Соуза
Геральд
Мельцер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Жуан Соуза
Новости. Теннис
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