Соуза стал последним полуфиналистом турнира в Кицбюэле

Португалец Жоау Соуза в четвертьфинале турнира в Кицбюэле одержал волевую победу над местным обладателем «уайлд-кард» Геральдом Мельцером со счётом 2:6, 6:1, 6:3. За 1 час 53 минуты 28-летний уроженец Гимарайеша, занимающий 62-е место в рейтинге АТР, исполнил 11 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Геральд совершил 4 эйса и 2 двойные.

В полуфинале соперником Соузы станет ещё один австриец Себастьян Офнер (WC), одолевший ранее аргентинца Ренсо Оливо.