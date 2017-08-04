Раонич сыграет с Соком в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Канадец Милош Раонич (3) пробился в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В матче третьего круга он обыграл киприота Маркоса Багдатиса со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Поединок продолжался 1 час 31 минуту. На счету Раонича 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Багдатис подал навылет 6 раз, совершил 4 двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

За место в полуфинале Раонич поборется с американцем Джеком Соком (8), который на стадии третьего круга переиграл своего соотечественника Джареда Доналдсона — 7:6 (8:6), 6:2.