Андерсон отыграл матчбол и победил Тима в третьем круге турнира в Вашингтоне

Южноафриканец Кевин Андерсон (15) вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В матче третьего раунда он одолел австрийца Доминика Тима (1) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (9:7). На тай-брейк-третьего сета у Тима был матчбол при счёте 6:5 в его пользу, однако Андерсон отыграл его, а затем завершил встречу в свою пользу.

Поединок продолжался 2 часа 46 минут. На счету Тима 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Андерсон подал навылет 21 раз, совершил 6 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал турнира Андерсон поспорит с теннисистом из Индии Юки Бхамбри (Q), который добыл волевую победу над аргентинцем Гидо Пельей — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.