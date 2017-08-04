Фоньини: я буду доволен и при проигрыше, если покажу отличный теннис

Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился впечатлениями после победы в четвертьфинале турнира в Кицбюэле над представителем Бразилии Томасом Беллуччи со счётом 6:3, 6:1. За выход в финал он поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером.

«Я очень рад, потому что играю хорошо. В полуфинале мне предстоит очень сложный матч с сильным соперником. Надеюсь продолжить в том же духе. Конечно, победа — это всегда хорошо, но я буду доволен и при проигрыше, если при этом продемонстрирую отличный теннис», — цитирует Фоньини официальный сайт тура.