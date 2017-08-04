Поражение Тима, победы Нисикори и Сока — в обзоре матчей турнира в Вашингтоне

Южноафриканец Кевин Андерсон (15) пробился в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В матче третьего раунда он одолел австрийца Доминика Тима (1) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (9:7).

Японский теннисист Кей Нисикори (2) в двух партиях сломил сопротивление представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро (13) со счётом 6:4, 7:5.

Американец Джек Сок (8) в двух сетах обыграл своего соотечественника Джареда Доналдсона со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Видеообзор матчей третьего круга турнира в Вашингтоне доступен на «Чемпионате».