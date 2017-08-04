Мугуруса отдала Конюх лишь четыре гейма в 1/4 финала турнира в Стэнфорде

Первая ракетка турнира в Стэнфорде испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в полуфинал, в двух сетах обыграв пятую сеяную, Ану Конюх из Хорватии, со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 2 минуты. Мугуруса четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Конюх пять эйсов и четыре ошибки на подаче. Теннисистки впервые встречались друг с другом.

За выход в финал Мугуруса сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США, 3) — Леся Цуренко (Украина, 7).