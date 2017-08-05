Хачанов сыграет с Баутистой-Агутом, Медведев — с Маннарино на турнире в Монреале

В Монреале состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс-1000», который пройдёт на харде с 7 по 13 августа. Лидер посева испанец Рафаэль Надаль начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с хорватом Борной Чоричем, либо с победителем квалификации. Первым соперником швейцарца Роджера Федерера (2) станет лучший в противостоянии канадских обладателей «уайлд-кард» Вашек Поспишил — Петер Полански.

Россиянин Карен Хачанов в первом круге сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (11), а Даниил Медведев за выход во второй круг поспорит с французом Адрианом Маннарино.

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Основная сетка турнира в Монреале.