Коккинакис: ещё не раз вернусь на турнир в Лос-Кабосе

Австралиец Танаси Коккинакис, переигравший в полуфинале турнира в Лос-Кабосе чеха Томаша Бердыха со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, признался, что получает удовольствие от выступления в Мексике.

«В этом году мне только временами удавалось показывать хороший теннис, так что стабильное выступление в Лос-Кабосе очень важно для меня. Всю неделю я чувствую потрясающую поддержку от местных болельщиков. Мне это очень помогает, поэтому я обязательно ещё не раз сюда вернусь», — приводит слова Коккинакиса официальный сайт АТР.