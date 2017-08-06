Экс-тренер Иванович Сирс подготовит Макарову к турнирам в Нью-Хэйвене и US Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова на своей пресс-конференции сообщила, что к участию в турнирах в Нью-Хэйвене и US Open ей будет помогать готовиться авторитетный тренер из Великобритании Найджел Сирс. Об этом информирует спортивный журналист Эрик Гадрис, присутствовавший на пресс-конференции российской спортсменки.



60-летний Сирс известен по многолетнему сотрудничеству с сербской теннисисткой Аной Иванович. Также опытный англичанин является тестем Энди Маррея.



Турнир в Нью-Хэйвене стартует 19 августа, игры US Open начнутся в Нью-Йорке 28 августа.