Вихлянцева не сумела преодолеть квалификацию турнира в Торонто

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела выйти в основную сетку теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает $ 2,4 млн.



В первом круге квалификации спортсменка из России потерпела неудачу, уступив сопернице из Румынии Патриция-Марии Тиг со счётом 3:6, 1:6. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.



Основные соревнования на турнире в Торонто стартуют 7 августа и продлятся до 13 августа.



2 августа 20-летняя уроженка Волгограда уступила Ане Конюх во втором круге турнира в Стэнфорде со счётом 5:7, 4:6.