А. Зверев обыграл Нисикори и поспорит с Андерсоном за титул в Вашингтоне

Немец Александр Зверев (5) в полуфинале турнира в Вашингтоне переиграл японца Кея Нисикори (2) со счётом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, исполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и сделал по одному брейку в каждом сете. Кей совершил по два эйса и двойные.

За пятый титул в карьере и четвёртый в нынешнем сезоне Зверев поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном.