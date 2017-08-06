Донской проиграл в финале крупного челленджера в Китае

Россиянин Евгений Донской (2) в финале крупного турнира серии «челленджер» в Чэнду (Китай) с призовым фондом $ 125 тыс. уступил Лу Яньсюню из Тайваня (1) со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность решающего поединка составила 1 час 19 минут. 27-летний москвич, занимающий 124-е место в рейтинге АТР, исполнил три эйса, допустил столько же двойных ошибок, не создал ни одного брейк-пойнта и проиграл два гейма на своей подаче. Его оппонент восемь раз подал навылет и обошёлся без двойных.

За своё выступление Донской получит 60 очков, что позволит ему стать 108-й ракеткой мира.