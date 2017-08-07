Раонич: рад, что в этот период сезона могу думать исключительно о теннисе

Канадец Милош Раонич рассказал о своём настрое перед стартом на турнире в Монреале. Во втором круге он сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция).

«Я уже длительное время здоров, и это отлично. К тому же в последние недели я прибавил в ряде компонентов, в которых не был силён. Надеюсь продолжить в том же духе.

Временами я не могу себе позволить просто думать о теннисе. Приходится размышлять о том, что нужно избегать травм, и о других вещах. Рад, что в этот период сезона могу думать исключительно о теннисе.

В Монреале очень ценят этот турнир, здесь невероятная атмосфера и энергетика на корте. У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении здесь четыре года назад. Эти моменты должны мне помочь», — цитирует Раонича официальный сайт тура.