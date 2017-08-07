9 августа Эррани проведёт пресс-конференцию в связи с допинговыми обвинениями

9 августа обладательница карьерного «Большого шлема» в парном разряде итальянская теннисистка Сара Эррани проведёт пресс-конференцию в связи с появившейся информацией о положительной допинг-пробе, которая была взята у неё несколько месяцев назад. Итальянские СМИ сообщили, что в допинг-пробе уроженки Болоньи был обнаружен гормональный стимулятор.

«Федерация тенниса Италии помогает Эррани построить защиту», — написал в своём «твиттере» журналист Энрико Мария Рива.

За свою карьеру Эррани выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде.