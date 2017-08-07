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9 августа Эррани проведёт пресс-конференцию в связи с допинговыми обвинениями

7 августа 2017, понедельник. 15:21 Теннис

9 августа обладательница карьерного «Большого шлема» в парном разряде итальянская теннисистка Сара Эррани проведёт пресс-конференцию в связи с появившейся информацией о положительной допинг-пробе, которая была взята у неё несколько месяцев назад. Итальянские СМИ сообщили, что в допинг-пробе уроженки Болоньи был обнаружен гормональный стимулятор.

«Федерация тенниса Италии помогает Эррани построить защиту», — написал в своём «твиттере» журналист Энрико Мария Рива.

За свою карьеру Эррани выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде.

Источник: допинг-проба Эррани дала положительный результат
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сара Эррани Допинг
Новости. Теннис
7 августа 2017, понедельник
15:21 9 августа Эррани проведёт пресс-конференцию в связи с допинговыми обвинениями
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13:42 Прими участие в мастер-классе Екатерины Бычковой!
12:52 Надаль: у нас с Роджером страсть к теннису, это помогает быть профессионалами
12:37 Источник: допинг-проба Эррани дала положительный результат
12:19 Федерер: Монреаль всегда будет особенным местом для меня
11:50 Подкаст: возможно, Шараповой стоит завершить сезон уже сейчас
11:42 Видеообзор финального матча турнира в Вашингтоне А. Зверев — Андерсон
11:35 Видеообзор финального матча турнира в Стэнфорде Кис — Вандевеге
11:32 Видеообзор финального матча турнира в Вашингтоне Макарова — Гёргес
11:31 Андерсон: с такой игрой Зверева мне нельзя было дважды проигрывать свою подачу
11:10 А. Зверев: думаю, я значительно прибавил в последние несколько месяцев
10:56 Вандевеге: мы с Кис провели матч очень хорошего качества
10:28 Кис: до счёта 30:0 в последнем гейме я вообще не нервничала
10:00 Мугуруса заняла вторую строчку в чемпионской гонке WTA, Макарова — 35-ю
09:53 Шарапова получила «уайлд-кард» на турнир в Пекине
09:53 Удары Квитовой, Беллис, Бегу могут быть признаны лучшими в июле
09:23 Макарова: я не знаю, как смогла выиграть турнир в Вашингтоне
09:21 Южный может сыграть с Надалем во втором круге турнира в Монреале
09:18 Александрова сыграет с Викери в первом круге турнира в Торонто
09:17 Медведев занял четвёртую позицию в чемпионской гонке U21
09:17 А. Зверев поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP
09:16 Медведев поднялся на 48-ю строчку в рейтинге ATP
09:13 Макарова стала 42-й ракеткой мира, Шарапова — 149-й
05:29 Веснина — Макаровой: ура, девочка. Есть титул!
05:18 Вандевеге и Спирс выиграли турнир в Стэнфорде в паре
03:14 Гёргес — Макаровой: ты заслужила победу, потому что лучше сражалась
03:09 Макарова: это был хороший матч, я всегда мечтала выиграть турнир в Вашингтоне
02:34 Россиянка Макарова выиграла у немки Гёргес в финале турнира в Вашингтоне
02:04 Американка Кис победила соотечественницу Вандевеге в финале турнира в Стэнфорде
6 августа 2017, воскресенье
23:35 А. Зверев выиграл турнир в Вашингтоне, завоевав пятый титул в карьере
22:57 Александрова вышла в основную сетку турнира в Торонто
21:56 Континен и Пирс выиграли турнир в Вашингтоне в парном разряде
21:46 Южный не сумел пробиться в основную сетку «Мастерса» в Монреале
21:09 Видеообзор побед Кольшрайбера и Куэрри на турнирах в Кицбюэле и в Лос-Кабосе
18:32 Габашвили признан MVP летней лиги World Team Tennis
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15:24 Андерсон: выплеск эмоций на корте помогает мне играть лучше
14:10 Коккинакис: эта неделя стала лучшей для меня в АТР-туре
14:01 Куэрри: последние два месяца стали лучшими в моей карьере
12:37 Зверев: надеюсь, смогу уехать из Вашингтона с титулом
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11:56 Донской проиграл в финале крупного челленджера в Китае
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