Гаврилова, Осака и Стрыцова вышли во 2-й круг в Торонто

Представляющая Австралию теннисистка Дарья Гаврилова вышла во второй круг турнира в Торонто, в двух сетах обыграв начавшую соревнования с квалификации испанкуЛару Арруабаррену со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут. Гаврилова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх возможных. На счету Арруабаррены два эйса и одна ошибка на подаче.

В другом матче японка Наоми Осака (Q) вышла во второй круг, так как её соперница британка Хитер Уотсон (Q) отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 1:4 в пользу Осаки.

Также во второй круг вышла чешка Барбора Стрыцова, обыгравшая француженку Кристину Младенович (13) со счётом 6:2, 6:3.