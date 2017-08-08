Гёргес стала лидером по количеству эйсов в 2017 году

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла на первое место в туре по количеству эйсов в 2017 году. В её активе 304 подачи навылет, сообщает официальный сайт тура. Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова в этом списке занимает вторую позицию (301 эйс).
Топ-10 по количеству эйсов в 2017 году
1. Юлия Гёргес (Германия) — 304.
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 301.
3. Кристина Плишкова (Чехия) — 289.
4. Люси Шафаржова (Чехия) — 241.
5. Каролин Гарсия (Франция) — 239.
6. Кристина Младенович (Франция) — 223.
7. Йоханна Конта (Великобритания) — 206.
8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 190.
9. Коко Вандевеге (США) — 185.
10. Ана Конюх (Хорватия) — 142.