Гёргес стала лидером по количеству эйсов в 2017 году

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла на первое место в туре по количеству эйсов в 2017 году. В её активе 304 подачи навылет, сообщает официальный сайт тура. Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова в этом списке занимает вторую позицию (301 эйс).

Топ-10 по количеству эйсов в 2017 году

1. Юлия Гёргес (Германия) — 304.

2. Каролина Плишкова (Чехия) — 301.

3. Кристина Плишкова (Чехия) — 289.

4. Люси Шафаржова (Чехия) — 241.

5. Каролин Гарсия (Франция) — 239.

6. Кристина Младенович (Франция) — 223.

7. Йоханна Конта (Великобритания) — 206.

8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 190.

9. Коко Вандевеге (США) — 185.

10. Ана Конюх (Хорватия) — 142.