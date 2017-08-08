Андрееску: в Вашингтоне я получила опыт, который очень пригодится мне в Торонто

Канадка Бьянка Андрееску оценила свою форму перед стартом на турнире в Торонто. В первом круге она встретится с венгеркой Тимей Бабош.

«Я очень довольна своими результатами в Вашингтоне. Я впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA, одержала первую победу над соперницей из топ-20, обыграв Младенович. Это придаст мне уверенности. Я получила опыт, который очень пригодится мне в Торонто.

С нетерпением жду старта на этих соревнованиях. Пожалуй, посмотрю тренировку Бабош перед нашей игрой. В матче я отдам все силы на корте», — приводит слова Андрееску официальный сайт тура.