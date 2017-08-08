Бердых снялся с турнира в Монреале из-за травмы ребра

Чех Томаш Бердых (10) отказался от участия в турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале из-за травмы ребра. Место 31-летнего уроженца Валашске-Мезиржичи, занимающего 14-е место в рейтинге АТР, в основной сетке занял американец Эрнесто Эскобедо, получивший статус «лаки-лузера». В первом круге 21-летний представитель США играет с грузином Николозом Басилашвили.

Победитель этого противостояния во втором круге скрестит ракетки с голландцем Робином Хасе, переигравшим накануне испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 6:3.