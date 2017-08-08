В Москве состоялся мастер-класс Екатерины Бычковой

Сегодня, 8 августа, в Нескучном саду в Москве состоялся мастер-класс победительницы 10 турниров ITF в одиночном и 5 в парном разряде, колумниста «Чемпионата», бывшей 66-й ракетки мира россиянки Екатерины Бычковой.

Сначала Екатерина в течение часа занималась с подопечными благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь», который оказывает помощь больным детям, детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам. А на протяжении следующего часа Бычкова проводила мастер-класс для читателей «Чемпионата». Все посетители мероприятия смогли сфотографироваться с известной теннисисткой и взять у неё автограф.