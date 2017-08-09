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Возняцки разгромила Александрову во втором круге в Торонто

9 августа 2017, среда. 05:01 Теннис

Российская теннисистка Екатерина Александрова (Q) не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает $ 2,4 млн. В матче второго раунда она разгромно проиграла датчанка Каролине Возняцки (6) — 3:6, 0:6.

Поединок продолжался 61 минуту. На счету Александровой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Возняцки подала навылет 3 раза, совершила 2 ошибки на подаче и использовала 5 брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал Каролина сыграет с победительницей пары Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Тимя Бабош (Венгрия).

Торонто 2017. 2-й круг
09 августа 2017 года, среда. 03:50 МСК
Екатерина
Александрова
Каролина
Возняцки
3:6 0:6
Торонто 2017. 1-й круг
09 августа 2017 года, среда. 02:10 МСК
Тимя
Бабош
Бьянка
Андрееску
6:4 6:1
Александрова: я бы хотела завершить год в топ-50
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Екатерина Александрова Каролина Возняцки
Новости. Теннис
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