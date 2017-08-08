Александрова: я бы хотела завершить год в топ-50

88-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова рассказала об изменениях в стиле своей игры и о планах на сезон.

«Я стала гораздо спокойнее и терпеливее. Я уже не всегда стараюсь выполнить виннер после одного-двух ударов. Иногда это всё же происходит, но в целом я стараюсь проводить розыгрыши подлиннее и ищу свои шансы.

Я уже вхожу в топ-100 и точно хотела бы остаться там. Но год я бы хотела завершить в топ-50. Всё возможно. Думаю, мне это по силам», — приводит слова Александровой официальный сайт тура.