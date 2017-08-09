Баутиста-Агут, Монфис, Фоньини, Медведев сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Стал известен список участников мужского турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 18 по 24 сентября. Участие в турнире подтвердили испанец Роберто Баутиста-Агут, француз Гаэль Монфис, итальянец Фабио Фоньини, немец Филипп Кольшрайбер.

Среди россиян заявки подтвердили Даниил Медведев и Андрей Кузнецов.



В заявочном списке нет прошлогоднего победителя немца Александра Зверева, который в преддверии турнира сыграет в Кубке Дэвиса, и финалиста швейцарца Стэна Вавринки, досрочно завершившего сезон. Также в заявке не значатся россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв.