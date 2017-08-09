Хачанов и Тим не сумели выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале в паре

Российский теннисист Карен Хачанов в паре с австрийцем Домиником Тимом в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале в двух сетах уступил седьмой паре соревнований, хорвату Ивану Додигу и Рохану Бопанне из Индии, со счётом 6:7 (3:7), 4:6. Матч продолжался 1 час 25 минут. 21-летний Хачанов и 23-летний Тим два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету 32-летнего Додига и 37-летнего Бопанны три эйса, четыре ошибки на подаче и три брейка.